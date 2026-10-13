Küba, eski petrol yasalarını değiştirdi: Yabancı şirketlere yeni fırsatlar

Küba yönetimi, enerji arzındaki sorunları hafifletmek ve petrol üretimini güçlendirmek amacıyla hidrokarbon sektörünün yasal çerçevesini yeniden düzenledi. Küba Resmî Gazetesi’nde yayımlanan düzenlemelerle, petrol arama ve üretimini yöneten 1938 ve 1959 tarihli yasalar kaldırıldı. Yeni mevzuat; petrol ve doğal gazın aranması, çıkarılması, rafine edilmesi, taşınması, depolanması ve satışına ilişkin kuralları güncelliyor. Düzenlemenin temel hedefleri arasında uluslararası yatırımcıların sektöre katılımını kolaylaştırmak ve ülkenin enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmasını sağlamak bulunuyor.

Yabancı yatırımcılara 40 yıla kadar sözleşme imkânı

Yeni düzenleme kapsamında petrol üretiminde gelir paylaşımına dayalı sözleşmelerin süresi, uzatma seçeneğiyle birlikte 40 yıla kadar çıkabilecek. Petrol imtiyazları ise 10 yıllık uzatma imkânıyla 30 yıla kadar verilebilecek. Mevzuat, uzmanlaşmış şirketlerle petrol hizmetleri alanında sözleşme yapılmasına da olanak tanıyor. Böylece Küba, enerji sektöründe uluslararası şirketlerin teknik kapasitesinden ve yatırım kaynaklarından daha fazla yararlanmayı amaçlıyor.

Düzenleme kapsamında maliyetlerin karşılanmasına ilişkin sınırlar, imtiyaz ücretleri ve devlet payları da belirleniyor. Ayrıca vergi kaçırılması ve ilişkili şirketler üzerinden maliyetlerin şişirilerek kazançların yurt dışına aktarılması gibi uygulamalara karşı önlemler getiriliyor.

Devlet doğal kaynaklar üzerindeki kontrolünü koruyacak

Yabancı yatırımlara daha fazla alan açılmasına rağmen Küba, petrol ve doğal gaz rezervleri üzerindeki devlet mülkiyetini sürdürecek. Yetkililer, ulusal güvenlik gerekçesiyle izin ve imtiyaz başvurularını reddedebilecek. Üretimin dağıtımında ise öncelik ülkenin kendi enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına verilecek. Bu çerçevede yeni düzenleme, uluslararası sermayeyi sektöre çekmeyi hedeflerken stratejik doğal kaynakların devlet kontrolünde kalmasını öngörüyor.

Petrol şirketlerine çevre ve güvenlik yükümlülükleri

Yeni yasal çerçeve, petrol ve doğal gaz faaliyetlerinde çevrenin korunması ve güvenlik standartlarının uygulanmasına ilişkin sorumlulukları da kapsıyor. İşletmeci şirketler, hidrokarbon faaliyetlerinden kaynaklanan zararlar nedeniyle kusur veya ihmal kanıtlanmasa dahi sorumlu tutulabilecek. Acil durumlar dışında doğal gazın atmosfere salınması veya yakılarak imha edilmesi de yasaklanacak. Düzenlemeyle şirketlerin operasyonel sorumluluklarının artırılması ve enerji faaliyetlerinin çevresel etkilerinin sınırlandırılması amaçlanıyor.

ABD yaptırımları enerji krizini derinleştiriyor

Küba'nın yasal düzenlemeyi değiştirmesi, ülkede yakıt sıkıntısının ve uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı bir döneme denk geldi. ABD'nin ekonomik yaptırımları ve petrol tedarikine yönelik kısıtlamaları, ülkenin enerji kaynaklarına erişimini zorlaştırıyor.

Enerji arzındaki sorunlar elektrik üretiminin yanı sıra toplu taşıma, sağlık hizmetleri ve günlük yaşam üzerinde de etkili oluyor. Yakıt sıkıntısı ve ekonomik sorunlar, ülkedeki tedarik koşullarını daha da güçleştiriyor. Küba yönetimi, yabancı yatırımları artırarak petrol arama ve üretim kapasitesini geliştirmeyi, enerji arzını güçlendirmeyi ve mevcut krizin etkilerini azaltmayı hedefliyor. Yeni düzenlemenin sektöre ne ölçüde yatırım çekeceği ve ülkenin enerji sorunlarını ne kadar hafifleteceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.