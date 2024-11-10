Küba'da 6.8 büyüklüğünde deprem oldu
Küba'nın güneyindeki Bartolome Maso bölgesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Küba'nın güneyindeki Bartolome Maso bölgesinin 39 kilometre güney açıkları olduğunu açıkladı.
Derinliği 23,5 kilometre olarak kayda geçen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Dünya