Küba’da yakıt krizi: Havayollarına yakıt tedariki askıya alındı

60 yılı aşkın süredir ABD'nin ambargosu altındaki Küba'da yakıt krizi büyüyor. ABD'nin operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından önemli yakıt desteğinden mahrum kalan Küba akaryakıt kriziyle mücadele ediyor.

Küba'da hükümet, ABD'nin uyguladığı yakıt sevkiyatı kısıtlamalarına karşı bir dizi önlem paketini devreye soktu. Buna göre yakıt satışlarının karneye bağlanması, bazı turistik işletmelerin kapatılması, eğitim süresinin kısaltılması ve kamu kurumlarında çalışma haftasının dört güne indirilmesine karar verildi.

Küba havayolu durma aşamasında

Havana yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya petrol sağlayan herhangi bir ülkeye gümrük vergisi uygulama tehdidinin ardından, yakıt bulmakta zorlandıklarını belirtti. Bundan dolayı ülkede havacılık yakıtı kerosenin tükeneceği ve bunun da faaliyet gösteren havayollarının operasyonlarını durduracağı ifade ediliyor.Akaryakıt kıtlığının önümüzdeki bir ay boyunca devam etmesi ve Küba'nın tüm uluslararası havaalanlarını etkilemesi bekleniyor.

Hava yollarına yakıt tedariki askıya alındı

Küba yönetimi ABD ambargosu ve petrol stoklarındaki azalma nedeniyle uluslararası hava yollarına sağladığı yakıt tedarikini 1 ay süreyle durdurmak zorunda kaldı.

Rusya'dan Küba açıklaması

Moskova'dan Küba'nın akaryakıt sıkıntısına dair açıklama geldi. Kremlin, enerji kriziyle mücadele eden ve temel hizmetleri korumak için kısıtlama kararları alan Küba’daki yakıt durumunun "kritik" olduğunu duyurdu. Rusya, ABD’nin yaptırım ve baskılarının adadaki ekonomik zorlukları derinleştirdiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Kübalı yetkililerle diplomatik kanallar üzerinden yoğun temas halinde olduğunu söyledi. "Küba'daki durum gerçekten kritik. ABD'nin uyguladığı boğma taktikleri ülke için birçok zorluğa neden oluyor. Kübalı dostlarımıza mümkün olan her türlü yardımı sağlamanın yollarını tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, da Küba'ya insani yardım gönderileceğini ve durma noktasına gelen petrol sevkiyatının yeniden başlaması için diplomatik çözüm arayışında olduklarını açıkladı.

Ne olmuştu?

ABD yönetimi, 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeye yönelik askeri operasyonun ardından Küba üzerindeki baskıyı artırmaya başlamıştı. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Parrilla ise bu durumu "şantaj ve zorbalık" olarak nitelendirerek kınadıklarını açıkladı.