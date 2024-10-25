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Küçük Prens’in el yazısı nadir kopyası 1,25 milyon dolara açık artırmaya çıkıyor

Yayımlanmış en çok tercüme edilen çocuk kitaplarından biri olan Küçük Prens'in elle daktilo edilmiş nadir bir kopyası 1,25 milyon dolara satışa çıkarılacak.

Haber Merkezi
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Küçük Prens’in el yazısı nadir kopyası 1,25 milyon dolara açık artırmaya çıkıyor
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Kopyada Saint-Exupéry'nin el yazısı notları ve çizimleri de yer alırken, eserin Kasım ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi Sanat Festivali'nde satışa sunulacağı belirtildi. 

Küçük Prens, yayımlandığı günden bu yana dünya çapında milyonlarca kitap sattı. T24'te yer alan habere göre, Peter Harrington Rare Books, 2024 yılı başından bu yana daktilo metnini elinde bulundurduklarını ve kataloglayıp üzerinde araştırmalar yaparak satışa hazır hale getirdiklerini ifade etti. 
 
Küçük Prens'in dünyada en çok tercüme edilen kitaplardan biri olarak "küresel edebi mirasın" bir parçası olduğunu söyleyen uzmanlar, "Kasım ayında Avrupa dışındaki bir müze veya kütüphanenin daktilo metnini satın alma olasılığının kitabın küresel statüsünün tanınması anlamına gelebileceğini" söyledi.

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