Küçülme kararı Doğu'ya uzandı: Starbucks o ülkeden çekiliyor mu?

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Dünyanın en yaygın kahve zincirlerinden Starbucks, küresel operasyon ağını yeniden yapılandırma hamleleri kapsamında Japonya'daki işletmesini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. ABD dışındaki en geniş mağaza ağına ev sahipliği yapan ülkeden çekilme ya da hisse devretme ihtimali, uluslararası perakende sektöründe geniş yankı uyandırdı.

Dev operasyona 3 milyar dolar değer biçiliyor

Sektöre yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre şirket yönetimi, sürecin finansal danışmanlığını üstlenmek isteyen kurumların önerilerini incelemeye başladı. Satışa sunulacak payın tam oranı netlik kazanmazken nihai rakamın pazarlıklar esnasında netleşeceği kaydedildi. Geçtiğimiz yılın son çeyreği itibarıyla ülkede 1.883 şubeyle hizmet veren marka, toplam mağaza ağının neredeyse yüzde 9'unu bu coğrafyada barındırıyor.

Kurumsal kanattan yapılan değerlendirmede ise bölgede 30 seneyi aşan köklü bir geçmişe sahip olunduğu hatırlatılarak, yatırımcılar açısından en kârlı modelin arandığı ifade edildi.

Şube sayısı 10 senede ikiye katlanmıştı

Marka, 2014 senesinde yerel ortağı Sazaby League'in paylarını 914 milyon dolara devralmış ve Japonya birimini toplam 1,5 milyar dolar değerlemeyle tamamen bünyesine katmıştı. O dönem bin civarında olan lokasyon sayısını kısa sürede ikiye katlayan firmanın, ihale takvimini 2026'nın son çeyreğinde resmiyete dökebileceği belirtiliyor. Kararın uluslararası fonların iştahını kabartacağı tahmin ediliyor.

Yeni yönetimin küçülme planı devrede

Söz konusu girişim, Genel Müdür Brian Niccol'un hayata geçirdiği küresel küçülme ve verimlilik politikası doğrultusunda şekilleniyor. Bilanço performansını yükseltmek amacıyla ABD tarafında bazı lokasyonları kapatıp personel sayısını azaltan zincir, yakın zamanda Çin'deki haklarını da Boyu Capital'e devretmişti.