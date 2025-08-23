Kudüs’te Gazze’ye destek gösterisi: Abluka ve saldırılar protesto edildi

Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze’de kıtlığın en kötü senaryosunun yaşandığını duyurmasının ardından Ebu Guş beldesindeki Ein Hemed Köprüsü'nde yaklaşık 50 gösterici toplandı.

Gazze Şeridi'nde açlıktan ölen çocukların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, İsrail'in sürdürdüğü şiddetli saldırılarını ve uyguladığı ablukayı sona erdirmesini talep eden sloganlar attı.

Filistinli protestocu Hani Berhum, "Gazze Şeridi'ndeki katliam ve kıtlık sona ermeli." dedi.

İsrail'in işgal ile Filistinlileri sürgün etmeyi ve bölgeyi haritadan silmeyi planladığını bildiklerini söyleyen Berhum, "(Hedef) İnsanları zorla göç ettirmek için sahada insanlık dışı koşullar yaratmak…" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık yaşandığını resmi olarak duyurmasına ilişkin Berhum, İsrail'in saldırılarını başlattığı ilk günden bu yana aç bırakmayı bir politika olarak kullandığının herkes tarafından bilindiğinin altını çizdi.

"Korkunç vahşete sessiz kalmayacağız"

Berhum, "Bugün İsrail'in Avrupa'daki ve dünyadaki en iyi dostları bile Gazze'de yaptığı şeyin hayal gücünün ötesinde olduğunu biliyor. Bu akıl almaz bir şey." dedi.

İsrailli protestocu Efrat Ben Barak ise Avrupa’da Yahudilere uygulanan soykırımdan yalnızca üç nesil sonra Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun işlediği "korkunç vahşete" sessiz kalamayacağını söyledi.

"Liderlerimiz Gazze'yi ortadan kaldırmak istediğini açıkça söylüyor. Orduyu oraya gönderenler de onlar. Gazze'nin Yahudileştirilmesini istediklerini söylüyorlar. Bunu söylemelerinin ardından Gazze’yi bombalıyorlar." diyen Ben Barak, İsrail bombardımanlarında masum insanların, çocuk ve bebeklerin öldüğünü vurguladı. Ben Barak, "Açlıktan ölen çocukların o görüntüsü gözlerimin önünden gitmiyor." ifadelerini kullandı.

IPC'nin Gazze'de kıtlık raporu

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) yayımladığı son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı. 22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, GazzeŞeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti. Ayrıca, raporda bu kıtlığın, Gazze Şeridi’nde de yaygınlaşmasının beklendiği belirtilmişti.

İsrail'den Gazze kentini işgal planına onay

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını dün onaylamıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.