  3. Kudüs’te İsrail askerlerinin açtığı ateş, 2 Filistinli çocuğun ölümüne yol açtı
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeybatısında yer alan Kudüs’e bağlı Cideyra kasabasında açtığı ateş sonucu 16 yaşındaki 2 Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın Sağlık Bakanlığından aktardığına göre, Kudüs’e bağlı Cideyra beldesinde yaşları 16 olan Muhammed Abdullah Teym ile Muhammed Reşad Fadl Kasım, İsrail askerlerinin açtığı yoğun ateş sonucu öldü.

"İsrail askerleri, çocukların cenazelerini alıkoydu"

Açıklamada askerlerin çocukların cenazelerini alıkoyduğu ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, beldede iki kişinin öldürüldüğünü bildirirken, Kudüs Valiliği ise İsrail güçlerinin gençleri Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında, Filistinli sivillerin evlerinin hemen yanında yoğun ateş altına aldığını kaydetti.

İsrail ordusu, dün Cideyra beldesinde yola molotofkokteyli atmak üzere olan iki kişinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.​​​​​​​

