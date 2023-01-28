Kudüs’te sinagoga silahlı saldırı: 7 kişi öldü

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganın, Doğu Kudüs'te bulunan Neve Yakov adlı yasadışı Yahudi yerleşim biriminde bir sinagoga gelerek silahla ateş açmaya başladığı belirtildi. Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de farklı derecelerde yaralandığı paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, polisin olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Öte yandan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in olay yerine gelerek İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ile sahada durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.