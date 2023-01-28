Kudüs’te sinagoga silahlı saldırı: 7 kişi öldü
Doğu Kudüs’te sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganın, Doğu Kudüs'te bulunan Neve Yakov adlı yasadışı Yahudi yerleşim biriminde bir sinagoga gelerek silahla ateş açmaya başladığı belirtildi. Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de farklı derecelerde yaralandığı paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca, polisin olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Öte yandan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in olay yerine gelerek İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ile sahada durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.