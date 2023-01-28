  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Kudüs’te sinagoga silahlı saldırı: 7 kişi öldü
Takip Et

Kudüs’te sinagoga silahlı saldırı: 7 kişi öldü

Doğu Kudüs’te sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganın, Doğu Kudüs'te bulunan Neve Yakov adlı yasadışı Yahudi yerleşim biriminde bir sinagoga gelerek silahla ateş açmaya başladığı belirtildi. Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de farklı derecelerde yaralandığı paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, polisin olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Öte yandan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in olay yerine gelerek İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ile sahada durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.