Kuduzlu donörden hastalık bulaştı, hasta hayatını kaybetti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) yayımladığı rapora göre, Idaho’da yaşayan bir kişi geçen yıl ekim ayında kırsal bir alanda kokarca tarafından tırmalandı. Olaydan yaklaşık beş hafta sonra kişide halüsinasyonlar, yürüme ve yutkunma güçlüğü gibi ciddi belirtiler ortaya çıktı. Semptomların başlamasından iki gün sonra kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi, tüm müdahalelere rağmen kısa süre içinde yaşamını yitirdi.

Bir haftalık tedavinin ardından yaşamını yitirdi

Ölümünden sonra adamın organları, nakil ihtiyacı duyan kişilere bağışlandı. Bunlar arasında sol böbreği de vardı. Böbrek Michigan'da yaşayan bir hastaya nakledildi. Nakilden beş hafta sonra alıcıda titreme, güçsüzlük, kafa karışıklığı ve idrar kaçırma gibi belirtiler görülmeye başladı.

Bir hafta sonra ise ateş, yutma güçlüğü ve kuduzun ayırt edici bulgularından biri olan su fobisi baş gösterdi. Alıcı hastanedeki bir haftalık tedavinin ardından yaşamını yitirdi. Tedaviyi yürüten hekimler, belirtilerin kuduzla uyumlu olduğunu bildirdi.

Kokarca tarafından tırmalandı

Doktorlar bağışçıya ait tıbbi kayıtları incelediklerinde ailenin, donörün ölümünden önce bir kokarca tarafından tırmalandığını bildirdiğini belirledi. İncelemelere göre kokarcanın bir yarasadan kuduz kapmış olabileceği düşünülüyor.

Yapılan testler de hem donörde hem de alıcıdaki kuduz türünün yarasa kaynaklı olduğunu gösterdi.

Rutin kuduz taraması yapılmadığı belirtildi

CDC raporunda ABD'de kuduzun insanlarda çok nadir görülmesi ve tanı testlerinin karmaşıklığı nedeniyle organ bağışlarında rutin kuduz taraması yapılmadığı belirtildi. Buna karşılık bağışçıların HIV ve hepatit türleri açısından düzenli olarak tarandığı bildirildi.

ABD Organ Nakli Derneği yönetim kurulu üyesi Dr. Lara Danziger-Isakov, olayın "sıradışı bir şekilde nadir" olduğunu belirterek genel riskin "çok düşük" olduğunu vurguladı.

Korneaları da bağışlanmış

Öte yandan donörün kornealarının da bağışlandığı, üç kişiye göz dokusu nakledildiği öğrenildi. Bu hastalardan greftlerin çıkarıldığı ve birinin kuduz pozitif olduğu saptandı. Hastaların üçünün de belirti göstermediği ancak koruyucu tedavi altına alındıkları bildirildi.