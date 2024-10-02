Kulisler hareketlendi! Türkiye Eurofighter görüşmeleri yapıyor

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için New York’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmede; ikili ülke ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye saldırıları, Türkiye’nin Avrupa Birligi (AB) üyelik sürecinin canlandırılması ile bölgesel ve küresel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kulislerde Eurofighter konuşuluyor

Buna karşın ikilinin Alman-İtalyan yapımı Eurofighter savaş uçağı konusunu da görüştüğü Ankara kulislerinde konuşuluyor. Ankara’nın Berlin’i bir süredir Eurofighter satışı konusunda ikna etmeye çalıştığı bilinirken, Avrupalı imalatçı Airbus’tan gelen açıklamada ihtimalleri güçlendiriyor.

Alman diplomatik kaynaklar izin sürecine dikkat çekti

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, bir gazeteciye verdiği demeçte “Politik olarak sorunların aşılması için Airbus bu çalışmalara büyük destek veriyor. Eurofighter’ı kısa süre içinde Türkiye’de görebiliriz” açıklamasında bulundu. Cumhuriyet Gazetesi’nin ulaştığı Alman diplomatik kaynakları ise konuya ilişkin savunma sanayi ihracat izin sürecinin devam ettiğini belirtti.

F-16 teslimatında gecikmeler yaşanıyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, komşu Yunanistan karşısında Türkiye’nin hava gücünü arttırması gerektiğine işaret ederek, Yunanistan’ın hava gücü açısından atılım içerisinde olduğunu söyledi.

F-16 Blok-70’in teslimatında genellikle gecikmeler yaşandığını belirten Karakuş, “Türkiye’den önce Blok 70 alabilmek için 150 uçaklık anlaşma yapılmış başka ülkeler var. Gözüküyor ki belirli bir zaman alacak. Bugünkü dünya ortamı göz önüne alındığında Türkiye’nin silahlı kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin güçlü olması lazım. Türkiye bir yerde KAAN’ı geliştirme ve devreye sokmaya çalışıyor ancak o konuda da ABD ile bazı sorunlarımız var. Kongreden geçmesi gereken motor sorunu var. Biz KAAN için 100 civarında motor istiyoruz. Ayrıca HÜRJET uçaklarının motorunun da ABD’de kongreden geçmesi gerekiyor” dedi.

"Türkiye ihtiyacını Eurofighter ile giderecek"

Karakuş, F-16’ların bedelinin 23 milyar dolar olduğunu anımsatarak, Türkiye’nin kısa zamanda devreye sokabileceği bir savaş uçağına ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacın Eurofighter tarafından giderilebileceğini söyledi.

"20 Eurofighter'ın kısa sürede teslimi söz konusu"

Karakuş, “Eurofighter iyi bir uçak. Meteor füzeleri atabiliyor. Rafale uçaklarının attığı füzenin aynısını atabiliyor. Bunun yanı sıra dönüş yeteneği yüksek, performansı yüksek. Birçok yönüyle Türkiye’nin ihtiyacını karşılar. 20 uçağın kısa zamanda Türkiye’ye teslimi söz konusu olabilecek. Türkiye, 20 uçağın alımıyla ilgili anlaşmayı yaptığında 20 uçağın daha üretim çalışması başlayacak. Esas engel hep Almanya oldu. Scholz’un ikna olduğu görünümü söz konusu” diye konuştu. Karakuş, Türkiye’nin 1 yıl içinde önce 20 daha sonra 40’a tamamlayacak şekilde Eurofighter alabileceğini belirtti. Öte yandan Türkiye’nin 20 adet Eurofighter uçağı için Almanya ile yaklaşık 5,6 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya varmaya çalıştığı öne sürülüyor.