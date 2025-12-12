Küme düşen takımın 3 küçük taraftarı, stadyumu ateşe verdi (Video)

Finlandiya'nın en üst ligi Veikkausliiga'nın en başarılı takımlarından olan ve 9 lig şampiyonluğu bulunan FC Haka kulübünün Tehtaan Kentta Stadyumu, haftalar önce küme düşmesinin ardından geçtiğimiz pazar günü 15 yaşından küçük 3 taraftar tarafından ateşe verildi.

Yangında bir tribün ve alevlerin sıçradığı sahanın bir kısmı küle döndü. FC Haka Başkanı Marko Laaksonen, maliyetin henüz hesaplanmadığını, ancak önemli miktarlarda olacağını belirtti. Olay, sosyal medyada sert tepkilere yol açtı.

Ceza alacaklar mı?

Finlandiya yasaları 15 yaşın altındakileri cezai kovuşturmadan muaf tutuyor. Ancak polisten yapılan açıklamada, "Cezai sorumluluğun olmaması, tazminat yükümlülüğünden muafiyet anlamına gelmez. Finlandiya'da tazminat yükümlülüğü için asgari yaş sınırı yoktur" ifadeleri kullanıldı.

İngilizce adıyla "Factory Field" olarak bilinen ve 1934 yılında inşa edilen 3 bin 200 seyirci kapasiteli stadyum, yaklaşık 20 bin nüfuslu Valkeakoski kasabasının merkezinde yer alıyor.