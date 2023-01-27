Kur'an yakan Paludan’dan yeni tehdit

Geçen hafta İsveç'in Stockholm kentindeki Türk büyükelçiliği yakınlarında Kur'an yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç ile NATO görüşmelerinin durdulmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada İsveç NATO'ya girene kadar her hafta cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağını belirten Paludan "Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu düşünüyorum. Madem İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemiyor, bunu istiyene kadar O'na ifade özgürlüğünü öğretmem gerekiyor" dedi.