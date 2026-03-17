Küresel dönüşüm kıskacında Avrupa: Roberta Metsola’dan stratejik atılım çağrısı

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, birliğin karşı karşıya olduğu varoluşsal sınamalar karşısında geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığına dikkat çekti. Küresel düzenin hızla evrildiği bu kritik eşikte, Avrupa’nın hantal bürokratik yapısından sıyrılarak çevik bir aktöre dönüşmesinin hayati önem taşıdığını belirten Metsola; dışa bağımlılığı azaltacak ve stratejik özerkliği güçlendirecek adımların ertelenemez olduğunu dile getirdi.

Statükodan stratejik iradeye geçiş

Metsola, mevcut durumun korunmasının artık bir güvenlik zafiyeti doğurduğunu vurgulayarak, Avrupa’nın alışılagelmiş konfor alanlarını terk etmesi gerektiğini belirtti. Savunma kapasitelerinin artırılmasından enerji güvenliğine, dijital egemenlikten ekonomik rekabetçiliğe kadar geniş bir yelpazede yenilikçi bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade eden Başkan, Avrupa’nın kendi kaderini tayin etme gücünü ancak bu şekilde koruyabileceği mesajını verdi.

Hızlı adaptasyon ve küresel sorumluluk

Karar alma süreçlerindeki yavaşlığın Avrupa’nın küresel sahnede zemin kaybetmesine neden olduğunu savunan Metsola, kriz yönetimi ve stratejik planlamada "hızlı uyum" kabiliyetinin birincil öncelik olması gerektiğini kaydetti. Avrupa projesinin dinamik bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyleyen Başkan, birliğin sadece olaylara tepki veren değil, küresel gündemi şekillendiren öncü bir güç olarak konumlanması gerektiğini vurguladı.

Gelecek vizyonu: Aktif liderlik ve kararlılık

Metsola’nın çizdiği projeksiyonda, Avrupa’nın önündeki en büyük sınavın "yöneten mi yoksa yönetilen mi" olacağı sorusu yatıyor. Bugün alınacak cesur kararların, gelecek nesillerin nasıl bir siyasi ve ekonomik iklimde yaşayacağını doğrudan belirleyeceğini hatırlatan Başkan; Avrupa’nın ancak özgüvenli bir liderlik ve kararlı adımlarla dünyadaki stratejik ağırlığını yeniden tesis edebileceğinin altını çizdi.