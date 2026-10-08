Küresel ekonomi dirençli, Çin frene basıyor: Büyüme tahmini geriledi

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Çin ekonomisinin önümüzdeki dönemde yavaşlamaya devam etmesi bekleniyor. Ülkede iç talebin zayıf seyretmesi ve ihracat artışının ticaret kısıtlamalarının etkisiyle ivme kaybetmesi, büyüme görünümünü baskılıyor. Peterson Institute for International Economics, Çin ekonomisinin 2026 yılında yüzde 4,6 büyüyeceğini öngörürken, 2027 için büyüme tahminini yüzde 4,3 olarak açıkladı. Çin ekonomisi 2025 yılında yüzde 5 büyümüştü.

Gayrimenkul sektöründeki gerileme iç talebi zorluyor

Çin ekonomisindeki temel sorunlardan biri, iç talebin yeterince güçlenememesi olarak öne çıkıyor. Aşırı kapasite ve gayrimenkul sektöründeki uzun süreli gerileme, ekonomideki iç talep üzerinde baskı oluşturuyor. Ticaret alanındaki kısıtlamaların artması da Çin’in ihracat performansını tehdit eden unsurlar arasında bulunuyor. İhracatın daha önceki güçlü seyrini koruyamaması, büyümenin önündeki baskıyı artırıyor.

Yapay zekâ yatırımları Çin’e destek sağlıyor

Çin ekonomisi üzerindeki baskılara rağmen, yapay zekâ yatırımlarındaki küresel artış ülkeye belirli alanlarda destek sağlıyor. Karen Dynan, Çin’in küresel yapay zekâ yatırımlarını destekleyen ürünlerin ihracatından fayda sağladığını belirtti. Ancak ticaret koşullarının hızlı biçimde değiştiğine dikkat çekti.

İkinci çeyrekte büyüme yüzde 4,3’e geriledi

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5 büyüdü. Ancak ikinci çeyrekte büyüme oranı yüzde 4,3'e geriledi. Bu oran, 2022'nin sonundan bu yana kaydedilen en düşük üç aylık büyüme olarak öne çıktı.

Çin yönetimi ise 2026 yılı için ekonomik büyüme hedefini yüzde 4,5-5 aralığında belirledi. Ülke aynı zamanda zayıf iç talep, devam eden gayrimenkul sorunları ve artan dış risklerle karşı karşıya bulunuyor.

Küresel ekonomi büyümeyi sürdürecek

Dünya ekonomisinin ise Çin'deki yavaşlamaya rağmen büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2, gelecek yıl ise yüzde 3,1 büyüyeceği tahmin ediliyor. İran'la savaş ve enerji fiyatlarına ilişkin belirsizlikler küresel ekonomik görünüm üzerinde etkili olan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

ABD ekonomisinin yapay zekâ sektöründeki büyümenin desteğiyle bu yıl yüzde 2,3, 2027'de ise yüzde 2,2 büyümesi bekleniyor. Japonya'da ise çip ihracatı ve mali genişlemenin ekonomik büyümeye destek vermesi öngörülüyor.

Çin yeni büyüme kaynaklarına yöneliyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülke ekonomisinin baskı altında ilerlemesine rağmen yeni büyüme alanlarına yöneldiğini ve dayanıklılık gösterdiğini ifade etti. Çin, 2026-2030 dönemini kapsayan 15. Beş Yıllık Plan'ın uygulanmasına da başladı.