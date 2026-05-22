Küresel fırtınanın ortasında İttifak sınavı: İspanya’dan NATO’ya tarihi çağrı

Dünya siyasetinin son yıllardaki en kritik eşiklerinden biri aşılırken, küresel güvenliğin merkez üssü haline gelen Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmalar, askeri ittifakları da köklü bir değişimle yüz yüze bırakıyor. Ukrayna’da beşinci yılına giren yıpratıcı savaşın yarattığı güvenlik açıkları henüz kapatılamamışken, Orta Doğu’da tırmanan istikrarsızlık ve özellikle Hürmüz Boğazı gibi hayati enerji koridorlarının abluka altına alınması, küresel sistemde tam anlamıyla bir fırtına kopardı. Bu tehlikeli tırmanışın tam ortasında, İttifak’ın güney kanadını temsil eden İspanya’dan ezber bozan bir hamle geldi.

İspanya, Washington-Avrupa hattında diplomatik restleşmelerin ve stratejik fikir ayrılıklarının su yüzüne çıktığı bu hassas dönemde, NATO’yu acil olarak birlik ve beraberlik ruhuna geri dönmeye çağırdı. Madrid yönetiminin bu çıkışı, sadece mevcut krizlere karşı ortak bir askeri cephe oluşturma isteğinden ibaret değil; aynı zamanda Batı ittifakının kendi içinde yaşadığı derin güven bunalımına ve liderlik krizine karşı yapılmış açık bir uyarı niteliği taşıyor.

Tek taraflı baskılar ve İttifak içi çatlaklar

Madrid’in sesini yükseltmesinin arkasında, arka planda büyüyen ciddi bir diplomatik gerilim yatıyor. ABD’nin İran ve Orta Doğu politikalarında sergilediği agresif tutuma ve tek taraflı hamlelere mesafeli duran bazı Avrupa ülkeleri, son dönemde Washington'ın doğrudan hedefi haline geldi. ABD yönetiminin, kendisiyle aynı çizgide durmayan Avrupalı müttefiklerini NATO haklarını askıya almakla tehdit etmesi, İttifak’ın temeli olan ‘kolektif savunma’ ilkesini derinden sarstı.

İspanya, müttefiklerin birbirini tehdit ettiği bu güvensizlik ortamının en çok Rusya gibi küresel rakiplerin işine yarayacağını savunuyor. Madrid’e göre, Ukrayna’da caydırıcılığın sürmesi ve doğu sınırlarının korunabilmesi, ancak ve ancak İttifak üyelerinin kendi içlerindeki siyasi hesaplaşmaları ve baskı mekanizmalarını bir kenara bırakmasıyla mümkün olabilir.

Uluslararası hukukta 'eşit terazi' çağrısı

İspanya’nın NATO ortaklarına yönelttiği en dikkat çekici eleştiri ise uluslararası hukukun uygulanış biçimine dair oldu. Madrid, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumak için gösterilen büyük hassasiyet ve dayanışmanın, Gazze ve Orta Doğu’daki insani krizlerde de aynı kararlılıkla sergilenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Küresel güney ülkelerinin ve uluslararası kamuoyunun NATO’yu çifte standart uygulamakla suçlamasının önüne geçilmesi için, İttifak’ın her coğrafyada insan haklarını ve uluslararası hukuku aynı teraziyle ölçmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca İspanya, NATO’nun karşı karşıya olduğu en büyük yapısal sorunlardan birine de parmak basarak sadece Doğu Kanadı’ndaki Rus tehdidine odaklanıp Güney Kanadı’ndan yükselen terörizm, mülteci dalgaları ve enerji koridorlarının güvenliği gibi riskleri gölgede bırakmanın yaratacağı tehlikelere dikkat çekiyor. Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin tıkanmasının tüm Avrupa ekonomisini felç edebileceğini hatırlatan Madrid, çok taraflı bir nicel güvenlik mimarisi ve ortak savunma sanayisi yatırımları olmadan bu krizlerin hiçbirinin tek başına çözülemeyeceğini net bir dille ifade ediyor.