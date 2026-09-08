Küresel gıda fiyatları tırmanışta: Dev nüfuslu Çin krizden nasıl korunacak?

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Çin’in temel tahıllarda ithalata bağımlılığının sınırlı olması ve yüksek düzeyde ulusal stok bulundurması, ülkeyi küresel fiyat şoklarına karşı diğer Asya ekonomilerine kıyasla daha korunaklı hale getiriyor. Yaz tahıl hasadında tarihi rekor kırarak 150 milyon ton sınırını aşan Çin, erken pirinç üretiminde de istikrarlı grafiğini sürdürdü. Temel gıda maddelerini büyük oranda kendi topraklarında üreten ülke, dış piyasalardan gelebilecek ani arz kısıntılarını tamponlama kapasitesine sahip.

Jeopolitik krizler ve lojistik tıkanıklıklar

Çin doğrudan Karadeniz mısırına bağımlı olmasa da küresel tedarik zincirlerindeki bozulmalar dolaylı maliyet baskısı yaratıyor. Karadeniz’deki çatışmalar nedeniyle Ukrayna limanlarından yapılan günlük sevkiyatların gerilemesi ve Orta Doğu'daki gerilimlerin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını aksatması, navlun ve tedarik maliyetlerini artırıyor. Küresel alıcıların alternatif pazarlara yönelmesiyle birlikte navlun dahil sevkiyat maliyetlerinde belirgin artışlar gözleniyor.

Pekin'in yumuşak karnı: Yüzde 80 ithal bağımlılığı ile soya fasulyesi

Çin gıda güvenliğindeki en belirgin kırılganlığı soya fasulyesinde yaşıyor. Tükettiği soya fasulyesinin yüzde 80'inden fazlasını dışarıdan tedarik eden ülke, küresel soya fiyatlarındaki kalıcı artışlardan doğrudan etkileniyor. Bu durum doğrudan temel gıda maddelerinden ziyade; hayvan yemi maliyetleri ve buna bağlı olarak kırmızı ile beyaz et fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturma riski taşıyor.

İklim krizleri ve dış ticaret politikasındaki riskler

Sermaye ve stok gücüne rağmen Çin gıda arzı için iki temel belirsizlik öne çıkıyor:

İklim faktörü: On yılların en güçlü seyirlerinden birini izleyen El Niño döngüsü ve ülke içindeki elverişsiz hava koşulları, özellikle mısır ve soya rekoltesi üzerinde doğrudan risk teşkil ediyor.

Ticaret savaşları ve tarifeler: ABD-Çin hattındaki ticaret politikaları, gümrük vergileri ve Karadeniz tahıl koridoruna dair belirsizlikler, Pekin’in yemlik tahıl ithalatı stratejilerinde belirleyici olmaya devam ediyor.