Küresel güvenlikte İran alarmı: NATO savunma kalkanlarını güçlendiriyor

Rutte tarafından yapılan açıklamalarda İran’ın balistik füze programının Avrupa’daki stratejik noktaları vurabilecek menzile erişmek üzere olduğu uyarısı yer aldı. On yıllardır süregelen terör faaliyetleri ve suikast girişimleri yoluyla bölgeye kaos ihraç edildiğini ifade eden Rutte müttefiklerin bu karmaşık tehditlere karşı savunma harcamalarını artırmasının hayati önem taşıdığını savundu.

Türkiye’nin hava savunma başarısı örnek gösterildi

İttifakın savunma kapasitesinin sahadaki etkinliğine dair Türkiye örneğini veren Rutte son dönemde Türkiye’ye yönelen balistik füzelerin NATO hava savunma sistemleri tarafından üç ayrı olayda başarıyla engellendiğini hatırlattı. Bu durumun ittifakın her bir karış toprağını savunma kararlılığının somut bir kanıtı olduğunu dile getiren Genel Sekreter müttefiklerin hava sahası güvenliği konusunda tam bir koordinasyon içinde hareket ettiğini vurguladı.

Deniz güvenliği ve enerji arzı alarm veriyor

Hürmüz Boğazı gibi kritik deniz yollarındaki seyrüsefer güvenliğine de değinen Rutte stratejik geçiş güzergahlarının açık kalmasının küresel ekonomi için vazgeçilmez olduğunu belirtti. İran’ın bu bölgelerdeki tehditkâr tutumuna karşı 22 ülkenin katılımıyla yürütülen güvenlik koordinasyonunun devam ettiğini aktaran Rutte enerji arzında yaşanabilecek aksaklıkların küresel piyasalarda yeni bir enflasyon dalgası yaratabileceğine işaret etti.

Sonuç olarak; NATO Genel Sekreteri’nin açıklamaları ittifakın İran’ın askeri kapasitesine karşı daha proaktif bir savunma stratejisi izleyeceğini gösteriyor. Nükleer ve füze tehdidine karşı müttefiklerin savunma kalkanlarını güçlendirmesi ve Türkiye gibi sınır hatlarındaki sistemlerin modernize edilmesi öncelikli gündem maddesi olmaya devam edecek.