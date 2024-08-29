Küresel hava yolu yolcu trafiği yüzde 8 arttı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), temmuzdaki küresel yolcu talebine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre ücretli yolcu kilometresi (RPK) cinsinden ölçülen toplam talep, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 yükseldi.

Doluluk oranı yüzde 86,1 oldu

Mevcut koltuk kilometresi cinsinden ölçülen toplam kapasite de yıllık bazda yüzde 7,4 artış gösterdi. Doluluk oranı ise bu dönemde yüzde 86,1 oldu.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh​​​​​​​, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "CrowdStrike IT kesintisinin neden olduğu önemli aksamalara rağmen, yolcu talebi sektörde ve Afrika hariç tüm bölgelerde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Walsh, dünyanın kuzeyinde en yoğun yaz sezonunun sona ermesinin, insanların uçmaya ne kadar bağımlı olduğunu hatırlattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Seyahat edenlerin sayısı tatilden iş dünyasına kaydıkça, havacılığın aileleri bir araya getirmek, keşifleri mümkün kılmak ve ticarete güç vermek gibi pek çok rolü ortaya çıkıyor. İnsanların uçmaya ihtiyacı var ve uçmak istiyorlar ve bunu çok sayıda yapıyorlar. Yük faktörleri uygulanabilir maksimum seviyededir. Ancak tedarik zincirinde süregelen darboğazlar, seyahat ihtiyacını karşılayacak kapasitenin devreye sokulmasını daha da zorlaştırıyor. Dünyanın büyük bir kısmı tatilden dönerken, üreticilerin ve tedarikçilerin tedarik zinciri sorunlarını çözmeleri ve böylece hava yolculuğuna güvenen herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı kalmaları için acil bir çağrı var."

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sağlayan CrowdStrike'ın güncellemesiyle Microsoft işletim sistemi arasındaki kopukluk nedeniyle birçok sektörü etkileyen küresel yazılım sorunu, 19 Temmuz'dan itibaren dünyanın birçok bölgesinde hayatı olumsuz etkilemişti.

Microsoft, küresel yazılım sorununun 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğinin tahmin edildiğini bildirmişti.

Küresel yazılım sorununun en çok etkilediği sektörlerden birisi havacılık, küresel bazda en olumsuz etkilenen şirket de ABD merkezli Delta Hava Yolları olmuştu.