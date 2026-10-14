Küresel ilaç devi işten çıkarma planını resmen açıkladı

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İngiltere merkezli küresel biyofarmasötik şirketi GSK, operasyonlarında küçülmeye giderek Belçika'daki tesislerinde dev bir istihdam daralmasına hazırlanıyor. Belçika basınından L'Echo'nun duyurduğu rapora göre şirket, Belçika'da bulunan tesislerinde toplam 1.217 çalışanı işten çıkaracağını sendikalara resmi olarak iletti.

İş gücü azaltma planı yürürlüğe giriyor

Şirket yönetimi tarafından hazırlanan kapsamlı iş gücü azaltma planının sendikalara bugün bildirildiği belirtildi. Alınan bu karar, Belçika'daki iş dünyası ve sendika temsilcileri arasında geniş yankı uyandırırken, süreçle ilgili detayların ve sendika kanadından gelecek adımların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.