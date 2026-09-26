Küresel kurumlardan acil çağrı: Yemen'de beslenme yetersizliği rekor seviyeye ulaştı

UNICEF tarafından yayımlanan son raporda, Yemen'deki iç savaşın ve ekonomik yıkımın en büyük mağdurunun çocuklar olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Ülke genelinde 2,2 milyon çocuğun yetersiz ve kötü beslenme nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği açıklandı. Açlık krizinin özellikle 5 yaş altı grupta hayati tehlike yarattığı vurgulandı.

Hayatını kaybetme riski yüksek binlerce çocuk var

Beslenme krizinin en ağır şekli olan şiddetli akut beslenme yetersizliği teşhisi konulan çocuk sayısının 500 bini aştığı bildirildi. Bu durumdaki çocukların bağışıklık sistemlerinin tamamen çöktüğünü ve tedavi edilmedikleri takdirde önlenebilir hastalıklardan dahi yaşamlarını yitirebileceklerini belirten uzmanlar, sağlık tesislerinin de yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Uluslararası topluma ve bağışçılara acil yardım çağrısı

Örgüt, temel gıda maddelerine ve temiz suya erişimin son derece kısıtlı olduğu bölgelere ulaşmak için kaynak yetersizliği çekildiğini bildirdi. Acil insani yardım fonlarının hızla artırılması gerektiğini belirten UNICEF yetkilileri, uluslararası toplumu ve küresel bağışçıları Yemenli çocuklar için harekete geçmeye davet etti.