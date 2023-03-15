Küresel piyasalar pozitife döndü

Dünya genelinde ABD bankacılık sektörü kaynaklı dalgalanmalar yerini yükseliş eğilimine bırakırken, dün ülkede açıklanan enflasyon verileriyle birlikte fiyatlamaların daha da netleştiği görülüyor.

ABD TÜFE beklentilere paralel geldi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Analistler, enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını belirterek, buna karşın bankanın adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesinin pozitif algılandığını dile getirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25'er baz puan faiz artışına giderek şahin politikaları sonlandıracağının öngörüldüğünü ifade eden analistler, Fed'in orta ölçekli bankalar için daha sıkı denetim gerçekleştirebileceği ve bankaların yeni bir stres testine tabi tutulabileceği haberlerinin risk algısını azalttığını kaydetti.

Tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyir dün azalan risk algısıyla tersine dönerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün gördüğü en düşük seviyenin yaklaşık 25 baz puan üzerinde yüzde 3,68'te dengelendi.

ECB’den 50 baz puanlık artırım bekleniyor

Avrupa'da dün pay piyasaları yükseliş eğiliminde hareket ederken, gözler yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin yüzde 76 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edilirken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Çin’in ekonomisine yönelik beklentiler güçlendi

Bugün Çin'de açıklanan veriler ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) adımları risk iştahını desteklerken, ülkede ekonominin destekleneceğine yönelik beklentiler de güçlendi.

Buna göre, PBoC 1 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmese de, piyasaya beklentilerin üzerinde likidite sağladı. Çin'de perakende satışlar yıl başından bu yana yüzde 3,5 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, sanayi üretimi yüzde 2,4 artışla öngörülerin sınırlı da olsa altında kaldı.

Ülkede konut satışlarının da hızlanması konut sektörüne ilişkin endişelerin azalmasına sebep oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı konut satışları

12.00 Türkiye, şubat ayı bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mart ayı New York Fed imalat endeksi

15.30 ABD, şubat ayı perakende satışlar ve ÜFE