Küresel piyasalar pozitife döndü

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık kriziyle artan endişeler alınan önlemlerle hafiflerken, Fed'in para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Yatırımcıları ‘bekle-gör’ duruşuna geçti

Analistler, son dönemdeki gelişmelerin ardından Fed'in atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin oldukça yüksek olduğunu belirterek, bu durumun yatırımcıları "bekle-gör" duruşuna yönlendirdiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 73 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, sene sonuna kadar ise 100 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini söyledi.

Analistler, ABD'de enflasyonun güçlü seyrine korumasına karşın yavaşlama eğilimi gösterdiğine dikkati çekerek, bankacılık sektöründeki gelişmelerin ardından Fed'in yarın açıklayacağı kararlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda cevap bekleyen birçok soru olduğunu ifade etti.

Lagarde: Piyasalardaki durumu yakından izliyoruz

Avrupa'da Credit Suisse'e ilişkin endişelerin azalmasıyla dün pozitif bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dünkü konuşmasında ECB’nin piyasalardaki durumu yakından izlediğini ve gerekirse Euro Bölgesi'nde fiyat ve finansal istikrarı korumak için gerekeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Euro Bölgesi enflasyonunun uzun süre daha yüksek kalacağına işaret eden Lagarde, ECB’nin gelecekteki tüm faiz kararlarını gelen verilere bağlı olarak alacağını yineledi.

Lagarde, “Artan belirsizlik seviyesi, faiz kararlarımızda veriye dayalı bir yaklaşımın önemini pekiştiriyor." dedi.

Çin Devlet Başkanının Moskova ziyareti yakından takip ediliyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in dün başlayan Moskova ziyareti yakından takip edilirken, Şi, ziyaret öncesinde bir Rus gazetesine yazdığı makalede Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için taraflar arasında "eşit, akılcı ve pragmatik sonuç odaklı diyalog ve müzakereye" ihtiyaç olduğunu belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

13.00 Almanya, mart ayı ZEW beklenti endeksleri

15.30 Avro Bölgesi, mart ayı ZEW beklenti endeksleri

15.30 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.00 ABD, şubat ayı 2. el konut satışları