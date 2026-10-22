Küresel riskler arttı, zenginler altınlarını Singapur'a taşıdı

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Savaşlar, artan kamu borçları ve siyasi belirsizlikler, varlıklı yatırımcıları fiziki altınlarını Singapur’da saklamaya yönlendiriyor.

ABD, Avrupa ve Orta Doğu’dan yatırımcılar, varlıklarını çeşitlendirmek ve güvenli saklama alanları bulmak amacıyla altınlarını bu ülkeye taşıyor.

Kıymetli metal şirketi J. Rotbart & Co.‘nun tahminlerine göre Singapur’daki özel altın varlıkları, 2014’ten bu yana yaklaşık 16 kat artarak geçen yıl 800 metrik tonun üzerine çıktı. Artışın büyük bölümü Avrupa’dan gelen altından kaynaklandı. Şirket, stokların bu yıl ve gelecek yıl da büyümesini bekliyor.

Silver Bullion’un kurucusu Gregor Gregersen’in altı katlı yüksek güvenlikli kasası, dünya genelindeki yıllık altın arzının yaklaşık yüzde 10’unu saklayabilecek kapasiteye sahip. Şirket verilerine göre müşterilerinin altın varlıkları 2020 başından bu yana üç katına çıkarak eylülde 8,6 tona ulaştı. Altının yaklaşık yüzde 90’ı yabancı müşterilere ait.

Başvurular bir yılda üç katına çıktı

J. Rotbart & Co., Batılı müşterilerden gelen internet başvurularının son bir yılda üç katına çıktığını bildirirken, Indigo Precious Metals da Avrupalı ve Amerikalı varlıklı yatırımcıların altın talebinin yaklaşık yüzde 25 arttığını belirtti.

Bloomberg’in haberine göre Singapur yönetimi, artan ilgiyi ülkeyi Asya’nın önemli altın ticaret merkezlerinden biri haline getirmek için kullanmayı hedefliyor. Ülke, altın işlemlerine yönelik yeni altyapı ve saklama hizmetleri geliştirerek Hong Kong ile rekabet ediyor.

Buna karşın Singapur’a yönelen altın akışları küresel piyasanın ölçeğine kıyasla sınırlı kalıyor. Ülkenin altın ithalatı ağustos itibarıyla yıllık yüzde 44 artarak 171 tona ulaştı.