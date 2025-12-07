Küresel servet patlaması: 91 kişiye 297,8 milyar dolar miras kaldı

UBS’nin yayımladığı son rapor, küresel ölçekte servet transferinin rekor seviyelere ulaştığını ortaya koydu. Rapora göre bu yıl 91 mirasçı, toplamda 297,8 milyar dolarlık serveti devraldı. Bu rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 36’lık bir artışı ifade ederken, mirasçı sayısı azalmasına rağmen devredilen servetin büyüklüğü dikkat çekici boyutlara ulaştı.

UBS Global Wealth Management Stratejik Müşteriler Başkanı Benjamin Cavalli, bu verilerin giderek hızlanan çok yıllı bir servet aktarım sürecinin kanıtı olduğunu vurguladı.

Batı Avrupa servet transferinde zirvede

Rapor, Batı Avrupa’nın bu yılki servet transferinde başı çektiğini gösteriyor. Bölgede 48 kişi toplam 149,5 milyar dolarlık miras devraldı. Bu grupta iki Alman ilaç şirketi ailesinden 15 kişinin bulunduğu belirtilirken, en genç mirasçının 19, en yaşlısının 94 yaşında olması dikkat çekiyor. Kuzey Amerika’da 18 mirasçı 86,5 milyar dolar, Güneydoğu Asya’da ise 11 mirasçı 24,7 milyar dolar elde etti.

2024’te 805 olan bu grup, 2025 itibarıyla 860 kişiye çıktı

Servet devri bu yıl çok nesilli milyarderlerin sayısını da artırdı. 2024’te 805 olan bu grup, 2025 itibarıyla 860 kişiye çıktı. Toplam varlıkları ise 4,2 trilyon dolardan 4,7 trilyon dolara yükseldi. Cerulli Associates’in daha önce yayımladığı tahminlerde, 2048’e kadar dünya genelinde 124 trilyon doların el değiştireceği, bunun yarısından fazlasının yüksek servet grubundan geleceği öngörülüyordu.

UBS, milyarderlerin 2040’a kadar yaklaşık 6,9 trilyon dolar devredeceğini, bunun en az 5,9 trilyon dolarının çocuklara doğrudan ya da dolaylı şekilde aktarılacağını belirtiyor.

Girişimciler kendi servetlerini rekor düzeyde yaratıyor

Servetin yalnızca miras yoluyla değil, yeni girişimcilerle de büyüdüğü görülüyor. UBS raporuna göre, 2025’te 196 kişi kendi çabasıyla milyarder olurken ve toplam 386,5 milyar dolarlık servet yarattı. Bu rakam, pandemi sonrası zirve yapan 2021’den sonraki en yüksek seviye olarak dikkat çekiyor.

Yükselen milyarderler arasında ABD’den dikkat çeken isimler bulunuyor. Genetik ve biyobilim şirketi Colossal’ın kurucularından Ben Lamm, altyapı yatırımlarına odaklanan Stonepeak’in CEO’su Michael Dorrell ile LNG ihracatçısı Venture Global’ın kurucuları Bob Pender ve Mike Sabel bu yılki listeye giren yeni zenginler arasında yer aldı.

UBS, belirsizliklerle dolu küresel ekonomik ve jeopolitik dönemde yeni bir milyarder neslinin farklı sektörlerde ölçekli inovasyonlarla öne çıktığını vurguluyor.