Küresel su havzaları alarm veriyor: Su kıtlığı göç rotalarını değiştirecek

Bilimsel ölçümler tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Dünyanın en büyük su havzaları alarm verirken, yer altı kaynaklarının tüketim hızı doğanın kendini yenileme kapasitesini aşarak büyük bir jeolojik riske zemin hazırlıyor.

Yer altı su seviyeleri kritik eşiğin altında

Dünya genelinde tarımsal sulama ve sanayide kullanılan yer altı su tabakaları, yenilenme hızından çok daha hızlı tükeniyor. Uydu destekli hidrolojik ölçümlerden alınan son veriler, dünyadaki en büyük 37 yer altı su havzasından 21’inde su seviyesinin kritik sınırın altına indiğini ortaya koydu.

Amerika’daki Ogallala Akiferi, Hindistan’ın Pencap bölgesi ve Türkiye’ndeki Konya Havzası bu çekilmenin en net görüldüğü yerler arasında. Yer altı sularının bu hızla azalması sadece tarımı zorlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda obruk oluşumu gibi ciddi jeolojik riskleri de tetikliyor.

Sınır aşan nehirlerde ortak yönetim dönemi

Dünya genelinde iki veya daha fazla ülkenin sınırından geçen 260’tan fazla nehir havzası bulunuyor. Nil, Mekong, Fırat ve Dicle gibi büyük akarsuların yönetimi, kıyıdaş ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yürütülüyor.

Yukarı kıyı ülkelerinin enerji ya da sulama için yaptığı baraj projeleri, nehrin aşağısındaki ülkeleri doğrudan etkilediği için sürekli bir teknik takip gerektiriyor. Örneğin Nil üzerindeki Büyük Rönesans Barajı, kıyıdaş ülkeler arasında ortak mühendislik ve veri paylaşımı müzakerelerini zorunlu kılıyor. Benzer şekilde Fırat ve Dicle nehirlerindeki su dengesi de ilgili ülkeler arasındaki protokoller kapsamında yakından izleniyor.

Kuraklık kentlere doğru göçü tetikliyor

Uzun süreli su kısıtlılığı ve kuraklık, kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun geçim kaynaklarını doğrudan sınırlandırıyor. Toprağın verimsizleşmesi, insanları su güvenliğinin daha yüksek olduğu büyük şehirlere göç etmeye zorluyor.

Uluslararası iklim ve kalkınma raporları, su stresi nedeniyle 2050 yılına kadar 200 milyondan fazla insanın kendi ülkesi içinde yer değiştirmek zorunda kalabileceğini tahmin ediyor. Bu durum, göç alan kentsel merkezlerde altyapı, konut ve istihdam planlamalarının bugünden doğru yapılmasını zorunlu kılıyor.