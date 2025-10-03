Küresel Sumud Filosu aktivistleri, İsrailli Bakan’a "Özgür Filistin" sloganıyla karşılık verdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ben-Gvir, Aşdod Limanı'nda, İsrail ordusunun yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu alana geldi.

Aktivistlerin sıralı biçimde yerde oturtulduğu görülen videoda, Ben-Gvir'in, "Şunlara bak, katillerin destekçisi. Bu arada gemileri de pislik içindeydi. Bunlar Gazze'ye yardım etmeye, teröristlere yardım etmeye geldi. Bunlar teröristler..." ifadesini kullandığı duyuldu.

"Özgür Filistin"

Bu sırada aktivistlerin, "Özgür Filistin" diye slogan atmaya başladığı sırada videonun kesildiği dikkati çekti.

Daha sonra İsrail ordusunun yasa dışı biçimde ele geçirdiği filodaki gemilerden birine giren Ben-Gvir, gemilerin yardım taşımadığını ileri sürdü.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.