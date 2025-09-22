Küresel Sumud Filosu, dronlar tarafından takip ediliyor

Küresel Sumud Filosu'nun ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, filonun üzerinde çok sayıda dron görüntülendiği belirtildi.

"Aniden artan hava aktivitesi, endişelerimizi artırdı"

Söz konusu dronların kaynağının belli olmadığı ve filoyu takip ettiğine işaret edilen açıklamada, "Bu aniden artan hava aktivitesi, endişelerimizi artırdı." ifadesi kullanıldı.

Ekiplerinin durumu yakından izlediği ve gemilerde bulunanların güvenliğinin öncelik olduğunun vurgulandığı açıklamada, durum hakkında ortaklarla birlikte çalışıldığı kaydedildi.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.