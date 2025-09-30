  1. Ekonomim
  Küresel Sumud Filosu Gazze'de "müdahale hattı"na yaklaşıyor
Küresel Sumud Filosu Gazze'de "müdahale hattı"na yaklaşıyor

İnsani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Gazze açıklarında İsrail’in müdahale hattı olarak ilan ettiği sınıra yaklaşıyor.

Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, filoda yer alan, mülteci haklarını savunan MiGreat grubunun kurucusu ve direktörü Roos Ykema'nın açıklamalarına yer verildi.

"Bu bölge, İsrail'in tekneleri kaçırdığı bölge olarak biliniyor"

Gazze'ye 150 deniz mili uzakta olduklarını belirten Ykema, "Bu bölge, İsrail'in tekneleri kaçırdığı bölge olarak biliniyor." ifadesini kullandı.

Ykema, "İsrail'den kuşatmayı kaldırmasını, ablukayı, soykırımı durdurmasını, gıda girişine izin vermesini talep ediyorum çünkü Filistin halkı açlık çekiyor." ifadelerine yer verdi.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

