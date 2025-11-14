Küresel Sumud Filosu, İsrail’in Gazze gemilerine el koymasını önlemek için çabalıyor

Durmaz, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu'na katılan gemilere İsrail tarafından hukuka aykırı şekilde el konulmaya çalışılmasına ve bu konuda yürüttükleri çalışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına İsrail'in uyacağına inanmadıklarını belirten Durmaz, İsrail'in uluslararası kamuoyu ve vicdan sahibi insanların baskısıyla böyle bir süreci kabul etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

"İsrail'in ihlalleri devam ederse ikinci bir Küresel Sumud Filosu için de irade beyanı ortaya koyduk"

Durmaz, İsrail'in sık sık ateşkesi ihlal ettiğini ve verdiği sözleri tutmadığını kaydetti.

Bu durum karşısında daha aktif ve hareketli olmaları gereken sürece girdiklerini vurgulayan Durmaz, "Yakın zamanda Küresel Sumud Filosu'ndan sonra bir değerlendirme toplantısı yaptık, süreçle alakalı görüş alışverişinde bulunduk. İsrail'in bu ihlalleri ve bu durum devam ederse ikinci bir Küresel Sumud Filosu için de irade beyanı ortaya koyduk." dedi.

Durmaz, İsrail'de savcılığın, Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu'na ait 16 geminin sahibi şirketin Hamas ile bağlantısının bulunduğu iddiasına dikkati çekti.

"Bu gemilerin hepsini de İsrail'in elinden alacağız"

İsrail'in bu konuda farklı girişimlerinin olduğuna işaret eden Durmaz, şunları dile getirdi:

"İsrail, gemileri uluslararası sularda kaçırdığı için yasal olarak o gemileri onlardan alma ve onları dava etme hakkımız bulunuyor. Bununla ilgili gerekli yasal süreci başlattık. Onlar da bu gemileri vermemek ve süreci zora koşmak için birtakım yalan ve manipülatif haberler yapıyorlar. İsrail savcılığının '(Filodaki) 16 geminin sahibi olan şirketlerin Hamas'la bağlantısının olduğu iddiası' tamamen bir iftira ve yalan. Ortada hiçbir kanıtı ve delili de yok ancak biz haklıyız ve hem ülke hem de küresel bazda bununla ilgili tüm yasal süreci yürütüyoruz. Bu gemilerin hepsini de İsrail'in elinden alacağız."

Durmaz, İsrail'in elinde 50 geminin bulunduğunu, bunlardan 41'inin Küresel Sumud Filosu'na, 9'unun ise Özgürlük Filosu'na ait olduğunu dile getirdi.

"İsrail, bu 50 gemiye şu anda el koymuş, onları kaçırmış vaziyette." diyen Durmaz, bu gemilerin Aşdod Limanı'nda demirleyerek beklediğini kaydetti.

"İsrail'in yaptığı kanunsuzluk ve uluslararası hukukun ihlalidir"

Durmaz, "Daha önceki tecrübelerden de biliyoruz, (İsrail) gemileri vermek zorunda kalacak çünkü yaptığı kanunsuzluk ve uluslararası hukukun ihlalidir ancak elinden geldiğince onları kullanılamaz hale getirerek, yeniden başka bir filoda kullanılmaması için zarar veriyor. Biz, bunların hepsinin farkındayız, bununla ilgili tüm sürecin takibini ve mahkeme sürecini yapacağız." dedi.

İsrail savcılığının, gemilere el koymak için Hayfa Denizcilik Mahkemesinde iddianame hazırladığını ifade eden Durmaz, İsrail'in bu iddialarını "Batı kamuoyu ile hükümetlerinin desteğini tekrar kazanabilmek" için düzenlediği ucuz ayak oyunları olarak nitelendirdi.

Durmaz, "Bugün dünya İsrail'in ne olduğunu biliyor. Vicdan sahibi insanlar biliyor. Tereddütsüz hiç kimse İsrail'in ateşkes sözüne güvenmiyor. Biz de güvenmiyoruz, bunu ilk günden beri söylemiştik. Gazze halkı da tıpkı dünyadaki her yer gibi, özgürce insanların girip çıkabildiği, istediklerini alıp satabildiği bir yer olana kadar bizim abluka ile ambargoyu kırmak için vereceğimiz mücadele devam edecek." diye konuştu.

Ne olmuştu?

İsrail'de savcılık, Hayfa Denizcilik Mahkemesine Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmaya çalışan Küresel Sumud Filosu ve Özgürlük Filosu'na katılan 50 yabancı geminin kalıcı olarak müsadere edilmesi için talep sunmuştu.

Bu talebin, savcılığın mahkemeye sunduğu belgede yer aldığı bildirilmişti.