Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivist Thunberg, İsrail'in ablukasını kırmak istediklerini bildirdi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, "Sorun yalnızca insani yardımların engellenmesi değil. Biz sadece yardımların girişine izin verilmesini istemiyoruz, aynı zamanda kuşatmanın sona erdirilmesini de talep ediyoruz." dedi.

Amerikan CNN kanalına konuşan Thunberg, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak amacıyla bu misyona başladıklarını söyledi.

"Kuşatmanın sona erdirilmesini talep ediyoruz"

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukaya son verilmesi gerektiğini vurgulayan Thunberg, "Sorun yalnızca insani yardımların engellenmesi değil. Biz sadece yardımların girişine izin verilmesini istemiyoruz, aynı zamanda kuşatmanın sona erdirilmesini de talep ediyoruz." diye konuştu.

Filonun gıda, tıbbi malzeme, bebek maması, çocuk bezi ve hijyen ürünleri taşıdığını aktaran Thunberg, bu misyonun aslında devletlerin görevi olduğunu dile getirdi.

Thunberg, "İnsan hakları ve uluslararası hukuk konusunda sürekli vaaz veren hükümetler bu görevi üstlenmeliydi. Biz onların görevini üstlenmeye çalışıyoruz ama yeterli desteği bulamıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyanları "terörist" olarak göstermeye çalıştığını belirten Thunberg, İsrail'in bu şekilde, tamamen barışçıl ve uluslararası hukuka uygun olan Sumud misyonunu yasa dışı biçimde engellemeye zemin hazırladığının altını çizdi.

Küresel Sumud Filosu

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.