Küresel Sumud Filosu'ndaki İskoç aktivist Hickey: Gece yapılan faaliyetler bir psikolojik savaş

Küresel Sumud Filosu'ndaki "Saulle" gemisinde bulunan İskoç aktivist James Hickey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze yolundaki filoya gece yarısı bazı taciz girişimleri olduğunu belirtti.

Gece yarısından sonra filodaki gemilerin üzerinde dron uçuşları tespit ettiklerini anlatan Hickey, GPS sinyallerini kaybettiklerini ve sinyal bozucuların devreye girdiğini ifade etti.

Hickey, dün akşam saatlerinde de Usdud (Aşdod) Limanı'ndan bir İsrail askeri gemisinin hareket ettiği haberi aldıklarını aktardı.

"Psikolojik savaş girişimi"

Filonun önündeki gemilerin, kimliği belirsiz bazı gemiler tarafından taciz edildiğine de dikkati çeken Hickey, "Filo ilerlemeyi durdurdu ve bir müdahale olasılığına karşı hazırlandık. Ancak bu, kaptanların kararlılığını test etmek için yapılmış başka bir psikolojik savaş girişimine benziyordu." diye konuştu.

Hickey, filodaki herkesin iyi olduğunu ve yollarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.