Küresel tahvil piyasalarında nefeslenme: Fed beklentileri değişti

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Küresel tahvil piyasalarında Fed yetkililerinin açıklamaları ve zayıf iş gücü verileriyle birlikte getiriler gerilerken, piyasaların yönünü belirleyecek kritik veri bugün açıklanacak istihdam rakamları olacak. İstihdam ve enflasyon görünümü, Fed'in 16 Eylül toplantısı öncesindeki faiz beklentilerinde belirleyici rol oynayacak.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi geriledi

Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 4,754'e geriledi. Söz konusu getiri, hafta başında 33 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Avrupa tahvil piyasalarında da benzer bir hareket görüldü. Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi 2,5 baz puan düşerek yüzde 3,354'e gerilerken, İngiltere'nin 10 yıllık tahvil getirisi 8,2 baz puan azalarak yüzde 5,157 seviyesine indi.

Faiz artışı beklentisi geriledi

ABD para piyasalarında da faiz artışı beklentisi zayıfladı. Piyasalar, bu ay faiz artırımı olasılığını çarşamba günündeki yaklaşık yüzde 70 seviyesinden yüzde 56'ya düşürdü.

Tahvil getirilerindeki gerilemeye doların zayıflaması da eşlik etti. WSJ Dolar Endeksi yüzde 0,5 gerilerken, dolar Japon yeni karşısında yüzde 2 değer kaybetti.

Petrol fiyatları enflasyon endişesini canlı tutuyor

Tahvil piyasalarındaki rahatlamaya karşın petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon endişelerinin devam etmesine neden oldu. Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 1,3 artarak 96,88 dolara yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artışın, daha yüksek faiz oranlarına yol açabilecek enflasyon baskılarına ilişkin endişeleri canlı tuttuğu belirtildi.

Tahvil piyasalarında arz baskısı sürüyor

Küresel tahvil piyasalarında bütçe açıklarından kaynaklanan arz sorunu devam ediyor. Bunun yanı sıra şirketler ve hükümetlerin yüksek borçlanma hacmi de piyasalar üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

Piyasaların gözü istihdam verisinde

Bugün açıklanacak istihdam verileri, Fed'in 16 Eylül'deki toplantısına ilişkin piyasa beklentilerinde belirleyici olacak. İstihdam artışının, temmuz ayında kaydedilen 23 bin kişilik kaybın ardından 53 bine yükselmesi bekleniyor.

İstihdam artışının beklentilerin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşmesi ve enflasyonun gerilememesi halinde Fed'in faiz artışlarını daha fazla değerlendirebileceği belirtiliyor.