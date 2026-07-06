Kutlamalar faciaya dönüşüyordu: Uçağa havai fişek isabet etti

Atlanta'dan havalanarak Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na gitmekte olan Delta Havayolları'nın 1076 sefer sayılı Airbus A319 tipi yolcu uçağı, inişe geçtiği sırada bir havai fişeğin isabet etmesiyle tehlike atlattı.

Hava trafik kontrolü ses kayıtlarına göre, uçuş ekibi çarpmanın ardından güçlü bir patlama sesi duyduklarını ve sarsıntıyı net şekilde hissettiklerini bildirdi.

Kokpit ekibi, hava trafik kontrolörüne yaptığı telsiz anonsunda, yaşanan olayın uçağın altında patlayan bir havai fişekten kaynaklanmış olmasını umduklarını, ancak duyulan ve hissedilen patlamanın oldukça şiddetli olduğunu ifade etti.

İncelemeler devam ediyor

Yaşanan olaya rağmen uçak güvenli bir şekilde inişini tamamladı ve herhangi bir sorun yaşanmadan kapıya taksi yaptı. Delta Havayolları, konunun değerlendirilmeye devam ettiğini bildirdi. Chicago polisi ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.