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Kuveyt, büyük miktarda petrol ve gaz keşfedildiğini açıkladı

Kuveyt Petrol Şirketi, ülkenin doğusundaki Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulunduğunu açıkladı. Keşfedilen petrol rezervi, OPEC verilerine göre, Kuveyt'in 750 günlük üretimine tekabül ediyor.

Haber Merkezi
AA
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Kuveyt, büyük miktarda petrol ve gaz keşfedildiğini açıkladı
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Feyleke Adası yakınında bir sahada dev miktarda petrol ve gaz keşfedildi.

Keşfedilen petrol rezervi, Kuveyt'in 750 günlük üretimine tekabül ediyor

Açıklamada ilk tahminlere göre 96 kilometrelik bir sahada keşfedilen hidrokarbon rezervinin, yaklaşık 2,1 milyar varil hafif petrol ve 5,1 trilyon standart fit küp doğal gaz olduğu, bunun da 3,2 milyar varil petrole eş değer olduğu kaydedildi.

Keşfedilen petrol rezervi, OPEC verilerine göre, günlük yaklaşık 2,8 milyon varil petrol üreten Kuveyt'in 750 günlük üretimine tekabül ediyor.

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