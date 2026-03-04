Kuveyt, dron uçurmayı ve havadan görüntüyü yasakladı

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke ve bölgedeki mevcut durum göz önüne alındığında hem güvenlik çabalarını desteklemek hem de saha operasyonlarının etkilenmemesini sağlamak amacıyla birtakım tedbirlerin alındığına işaret edildi.

Söz konusu tedbirler kapsamında havadan görüntü çekme ve dron kullanımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, güvenlik prosedürlerinin seyrini doğrudan olumsuz etkileyebileceği, saha çalışmalarını aksatabileceği ve yetkili makamların görevlerini yerine getirme hazırlığını etkileyebileceği gerekçesiyle bu yasağın getirildiği kaydedildi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri de hava saldırıları isabetleri veya bu saldırılara müdahale sonucu meydana gelen kazalarda olay yerinden görüntülerin paylaşılmaması uyarısında bulunmuştu.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.