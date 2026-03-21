Kuveyt: Hava savunma sistemleri füze ve İHA'ları vurdu
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığı, ülkeyi hedef alan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini duyurdu.
Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu saldırıları önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.
Vatandaşlardan ve ülkede yaşayanlardan, yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.