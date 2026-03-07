Kuveyt petrol üretimini düşürme kararı aldı

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada, İran'ın ülkeye yönelik tekrarlayan saldırıları nedeniyle ham petrol üretimi ve rafineri faaliyetlerinde ihtiyati bir azaltma uyguladıkları belirtildi.

Azaltma miktarına ilişkin rakam verilmeksizin bu önlemin "tamamen ihtiyati olduğu ve durum geliştikçe gözden geçirileceği" kaydedilen açıklamada, koşullar elverdiğinde üretim seviyelerini eski haline getirmeye tamamen hazır olunduğu vurgulandı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.