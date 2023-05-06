Kuveyt, Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılıyor

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Kuveyt, Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) ‘diyalog ortağı’ olarak katılma kararı aldı.

Habere göre Kuveytli yetkililer, 4-5 Mayıs tarihleri arasında Hindistan'da gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda ŞİÖ'ye diyalog ortağı olarak katılmak için bir mutabakat zaptı imzaladı.

Kuveyt'in Yeni Delhi Büyükelçisi Casim en-Nacim, mutabakat zaptını imzaladıktan sonra ülkesinin "ŞİÖ'ye diyalog ortağı olarak katılımının, ilerleyen dönemde tam üye olarak katılımın ilk adımı olduğunu" ifade etti.

Toplantıda ayrıca resmi olarak henüz duyurulmasa da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maldivler ve Myanmar da kuruluşa diyalog ortağı olarak katılmak için mutabakat zaptı imzaladı.

Suudi Arabistan 29 Mart'ta Katar ise Eylül 2022'de diyalog ortağı olarak Şangay İşbirliği Örgütü'ne katıldığını duyurmuştu.

Şangay İşbirliği Örgütü

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak "Şangay Beşlisi" adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şangay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kurulmuştu.

Özbekistan'ın 2001'de katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şangay Beşlisi'nin adı "Şangay İşbirliği Örgütü" olarak değiştirilmişti. Pakistan ve Hindistan da daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edilmişti.