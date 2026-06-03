Kuveyt’e yeni füze ve İHA saldırıları yapıldı (Video)

Kuveyt, bir kez daha füze ve İHA saldırılarına hedef oldu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiği belirtilerek, "Duyulacak patlama sesleri, düşman saldırılarını engelleme operasyonlarının sonucudur" denildi.

Halka, yetkili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı. Ayrıca, sivillerin bulunduğu bölgelere enkaz parçaları veya bilinmeyen cisimlerin düşebileceği belirtilerek, bunlara yaklaşmama uyarısında bulunuldu. Saldırıların kimin tarafından yapıldığı veya hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.



