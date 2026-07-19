  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi
Takip Et

Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusu, İran'dan atılan füze ve kamikaze insansız hava araçlarının (İHA) önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi
Arşiv
Takip Et

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve kamikaze İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın dün düzenlediği saldırılarda petrol sektörü açısından kritik öneme sahip bir tesisin ağır hasar gördüğünü, saldırıda yaralananların olduğunu açıklamıştı.

Venezuela'daki depremlerde ölenlerin sayısı 5 bin 119'a yükseldiVenezuela'daki depremlerde ölenlerin sayısı 5 bin 119'a yükseldiDünya
Bakanlık ifşa etti: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyorBakanlık ifşa etti: Bir oyuncağın satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyorEkonomi
Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...Ekonomi
Meclis'te yoğun gündem: En düşük emekli aylığı ve yeni yargı düzenlemeleri görüşülecekMeclis'te yoğun gündem: En düşük emekli aylığı ve yeni yargı düzenlemeleri görüşülecekGündem