Kuveyt’te rafineri vuruldu: Petrol fırladı

Kuveyt, bir drone saldırısının Mina Al-Ahmadi rafinerisinde yangına yol açtığını açıkladı. Devlete bağlı KUNA ajansına göre olayda yaralanan olmadı ancak İHA saldırısı sonrasında yangın çıktığı belirtiliyor.

Günlük 730.000 varil üretim kapasitesiyle rafineri, Orta Doğu’nun en büyük tesislerinden biri olurken, Brent petrol fiyatları, bu haberin ardından 7 doların üzerinde artışla 114,83 dolara yükseldi.

İran dün Körfez’deki komşularının enerji altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Katar’daki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri füze saldırılarıyla alev aldı. Daha önce üretimi durdurulan tesiste yeni saldırılar “büyük yangınlar ve ciddi hasar” yarattı. Abu Dabi yetkilileri, Habshan gaz tesisi ve Bab sahasının İran’ın gece saldırıları sonrası kapatıldığını duyurdu.

İran’ın saldırıları, İsrail’in dünyanın en büyük doğalgaz sahası olan Güney Pars’a düzenlediği operasyonun ardından geldi. İran’da elektriğin %80’i doğalgazdan sağlanıyor ve sahaya yönelik saldırı ülkenin enerji arzını doğrudan tehdit ediyor.