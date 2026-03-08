  1. Ekonomim
  3. Kuveyt'te Sosyal Sigortalar Kurumu saldırıların hedefi oldu
Kuveyt'te Sosyal Sigortalar Kurumu saldırıların hedefi oldu

Kuveyt Uluslararası Havalimanı’ndaki yakıt depolarının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kuveyt İletişim Merkezinin X sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sosyal Sigortalar Kurumu binasına saldırı düzenlendiği ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Kuveyt ordusundan daha önce yapılan açıklamada, bazı İHA'larla Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na ait yakıt depolarının hedef alındığı duyurulmuştu.

