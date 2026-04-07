Kuveyt’teki ABD üssüne SİHA saldırısı: 15 asker yaralandı
ABD medyası, Kuveyt’te Ali el-Salim Hava Üssü’ne düzenlenen İran menşeli SİHA saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığını yazdı.
Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, söz konusu İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, gece saatlerinde Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir İHA saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığı belirtildi.
Söz konusu askerlerin bazılarının görevlerine döndüğü bilgisi de paylaşıldı.