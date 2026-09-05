Kuzey Afrika’da askeri hareketlilik: Mısır, Fransız imalatçıya 24 Rafale için resmi teklif sundu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İsrail’in bölgede tırmandırdığı gerilim ve yarattığı kaos ortamı, Orta Doğu ile Kuzey Afrika hattındaki ülkelerin askeri yatırımlarını artırmasını beraberinde getirdi. Bölgesel güvenlik dengelerini korumak isteyen Mısır yönetimi, hava kuvvetlerinin operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir satın alma süreci başlattı.

Fransız üreticiye resmi teklif iletildi

Kahire yönetimi, hava filosunu modernize etme stratejisi doğrultusunda Fransız havacılık devi Dassault Aviation şirketinin kapısını çaldı. Mısır, Fransız üreticiye 24 adet daha Rafale tipi savaş uçağı satın almak istediğini içeren resmi teklif talebini iletti. Henüz taraflar arasında bağlayıcı bir nihai anlaşma imzalanmamış olsa da iletilen bu resmi talep, Mısır’ın hava gücünü Avrupa menşeli gelişmiş jetlerle genişletme yönündeki kararlılığını net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Fiyat ve teslimat şartları bekleniyor

Gerçekleştirilen resmi başvuruyla birlikte gözler fiyatlandırma, finansman modelleri ve teslimat takvimine çevrildi. Satışın detaylarına ilişkin şartların netleşmesi beklenirken, atılan bu adım Mısır'ın bölgedeki askeri dengeler karşısında hava savunma ile taarruz gücünü artırma arayışının kritik bir parçası olarak değerlendiriliyor.