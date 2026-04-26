  3. Kuzey İsrail’de İHA alarmı: Sirenler devreye girdi
Kuzey İsrail'de İHA alarmı: Sirenler devreye girdi

Lübnan'daki Hizbullah tarafından fırlatılan üç insansız hava aracı (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Batı Celile bölgesinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Kuzey İsrail’de İHA alarmı: Sirenler devreye girdi
Açıklamada, Lübnan’dan fırlatılan üç İHA'nın İsrail hava sahasına ulaşmadan düşürüldüğü öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu Lübnan'ın Bazuriyye ve Semmaiye, Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

