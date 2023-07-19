Kuzey Kore, ABD denizaltısının Güney Kore'ye varmasının ardından iki füze ateşledi

Japonya ve Güney Kore orduları haberi doğruladı. Japon Savunma Bakanlığı, her iki füzenin de Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü söyledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’den provokatif eylemlerine son vermesini istedi. Güney Kore Genelkurmayı yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin art arda balistik füze fırlatmasını, Kore Yarımadası'nın yanı sıra uluslararası toplumun barış ve istikrarını baltalayan ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olan ağır provokatif eylemler olarak şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Füzelerden biri 600, diğeri 550 km menziline ulaştı

ABD ordusu, füze fırlatmalarından haberdar olduğunu ve müttefikleri ve ortaklarıyla yakın istişarelerde bulunduğunu söyledi. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı yaptığı açıklamada, fırlatmaların ABD veya müttefikleri için acil bir tehdit oluşturacak gibi görünmediğini, ancak olayların Kuzey Kore'nin yasadışı silah programının istikrarsızlaştırıcı etkisini vurguladığını söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada gazetecilere verdiği demeçte, ilk füze 50 km (31 mil) yüksekliğe ulaştı ve 550 km menzili kapsadı, ikincisi ise 50 km yüksekliğe çıkarak 600 km seyretti.

Japonya'nın diplomatik kanallardan füze fırlatılmasına karşı protestoda bulunduğunu söyledi. Ateşleme, Kuzey Kore'nin en son Hwasong-18 kıtalararası balistik füzesini test etmesinden yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşti.