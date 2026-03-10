Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatına tepki gösterdi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, ABD ve Güney Kore'nin "Özgürlük Kalkanı" tatbikatına tepki gösterdi.

Kim, "Devletimizin egemenlik ve güvenlik alanı yakınlarında düşman güçlerin güç gösterisi, hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlar doğurabilir" ifadesini kullandı.

Küresel güvenlik yapısının hızla çöktüğünü ve dünyanın farklı noktalarında savaşların patlak verdiğini belirten Kim, tatbikatın bölgenin istikrarını daha da bozacağını savundu.

ABD ve Güney Kore, savunma kabiliyetlerini güçlendirmeyi amaçlayan yıllık ortak askeri tatbikata 9 Mart'ta başlamıştı.

19 Mart'a kadar sürecek "Özgürlük Kalkanı" adlı tatbikata, iki ülkeden toplam 18 bin askerin katılması bekleniyor. Geçen yıl 51 sahada yapılan tatbikat, bu yıl önemli ölçüde düşürülerek 22 sahada icra edilecek.