Kuzey Kore, Güney Kore’yi İHA ile hava sahasını ihlal etmekle suçladı

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Seul yönetimini “en düşmanca tavır sergileyen düşman” olarak nitelendirerek ülke hava sahasının ihlal edildiğini ileri sürdü. Kuzey Kore ordusu sözcüsü, 4 Ocak’ta İncheon bölgesi üzerinden kuzeye doğru ilerleyen bir hava aracının tespit edildiğini ve takip edildiğini belirtti.

Sözcü, ordunun elektronik harp ekipmanlarıyla İHA’yı etkisiz hale getirdiğini ve aracın Kaesong kenti yakınlarında düştüğünü kaydetti. Düşen İHA’nın keşif ve gözetleme cihazlarıyla donatıldığını iddia eden yetkili, enkazın uçuş planı, uçuş geçmişi ve kaydedilen görüntülerinin ilgili birimler tarafından incelenmek üzere götürüldüğünü söyledi.

Kuzey Kore’nin tutumu

Kuzey Kore ordusu sözcüsü, ülkesinin duruşunun net olduğunu vurguladı. Sözcü, “Güney Kore, doğası asla değişmeyecek ve bize karşı en düşmanca tavır sergileyen bir düşmandır. Saldırdığı takdirde kesinlikle karşılık veririz” ifadelerini kullandı.

Güney Kore’den yanıt

Yonhap haber ajansına konuşan Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakan Ahn, söz konusu İHA’ların Güney Kore ordusuna ait modeller olmadığını belirterek, “Kuzey Kore’nin suçlamaları kesinlikle doğru değildir. Sıkıyönetim döneminin hatıraları hâlâ dün gibi aklımızda, bu nasıl mümkün olabilir?” dedi.

Savunma Bakanı ayrıca, Kuzey Kore’nin iddia ettiği tarihlerde Kara Kuvvetleri, İHA Operasyon Komutanlığı ve Deniz Piyadeleri Karargahı’nın uçuş operasyonu gerçekleştirmediğini kaydetti. Ahn, olayın iki ülke tarafından ortaklaşa soruşturulabileceğini de ifade etti.