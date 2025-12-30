Kuzey Kore lideri Kim çok namlulu roketatar üretiminin artırılması talimatı verdi

Kuzey Kore resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, hafta sonu bir askeri sanayi tesisini ziyaret etti.

Kim, ziyarette yaptığı konuşmada, çok namlulu roketatar sistemlerinin, Kore Halk Ordusunun "ana vurucu gücü" olan topçu kuvvetlerinin yapısını tamamen değiştireceğini ve Pyongyang'ın "uzun menzilli top sistemlerinin modernize etme ve güçlendirmeye yönelik askeri stratejik politikasında kilit rol oynayacağını" söyledi.

Roketatar ve topçu sistemleri stratejik saldırı aracı olarak öne çıkıyor

Askeri operasyonlar sırasında roketatarlara ve topçu sistemlerinin kullanılacağına işaret eden Kim, bu silahların "yüksek isabet oranı ve yıkıcı gücüyle ani ve hassas saldırılar düzenleyerek düşmanı etkisiz hale getirebilen, aynı zamanda stratejik saldırı aracı olarak da kullanılabilen süper güçlü" olduğunu ifade etti.

Kim Jong-un, çok namlulu roketatarlar da dahil olmak üzere topçu silah sistemlerinin üretiminin artırılması talimatını vererek mühimmat üretimine ilişkin hedeflerin Kore İşçi Partisinin 9. kongresinde belirleneceğini sözlerine ekledi.

Kore İşçi Partisinin 2026'da düzenlenmesi beklenen 9. Kongresi'nde 5 yıllık yeni kalkınma planının açıklanacağı ifade ediliyor.

Kuzey Kore, dün, ordunun muharebe hazırlık seviyesini ve saldırı kabiliyetlerini test etmek amacıyla denize uzun menzilli stratejik seyir füzeleri fırlattığını bildirmişti.