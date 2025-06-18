  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kuzey Kore lideri Kim Jong: Talep gelmesi hâlinde İran'a yardım gönderebiliriz
Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong: Talep gelmesi hâlinde İran'a yardım gönderebiliriz

Ortadoğu’da tırmanan İsrail-İran gerilimi küresel cepheleşmeleri beraberinde getirirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kim, İran’a yönelik saldırıları “emperyalist bir provokasyon” olarak nitelendirerek, ihtiyaç duyulması halinde Tahran’a yardım göndermeye hazır olduklarını ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kuzey Kore lideri Kim Jong: Talep gelmesi hâlinde İran'a yardım gönderebiliriz
Takip Et

Ortadoğu'da İsrail ile İran arasında artan askeri gerilim, küresel ölçekte yeni diplomatik dengelerin oluşmasına yol açtı. İsrail’in, İran’ın nükleer tesisleri ve askeri altyapısına yönelik hava saldırılarına, İran füze ve İHA saldırılarıyla karşılık veriyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong: İran'ın yanındayız

Küresel güçlerden peş peşe açıklamalar gelirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen çıkış uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kim, yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını "emperyalist bir provokasyon" olarak değerlendirdi ve Kuzey Kore'nin İran'ın yanında olduğunu ilan etti.

"Talep gelmesi hâlinde İran'a yardım göndermekten çekinmeyiz"

Kim Jong-un'un açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise yardım vurgusuydu. Kuzey Kore lideri, konuyla ilgili açıklamasında "Talep gelmesi hâlinde İran'a yardım göndermekten çekinmeyiz" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, Pyongyang'ın sadece sözlü değil, olası bir fiili desteğe de açık olduğu mesajı olarak yorumlandı. "Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz" diyen Kim, Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteği de sert ifadelerle eleştirdi. Öte yandan, ABD ve İngiltere İsrail'e destek verirken, Rusya, Çin, Suriye ve Lübnan İran'ın yanında yer alıyor. Kuzey Kore'nin açık destek açıklamasıyla birlikte bölgedeki saflaşmanın daha da netleştiği görülüyor.

CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli olduCHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli olduGündem

 

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi belli olduUEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in rakibi belli olduSpor

 

Dünya
'İran'dan Umman'a heyet gönderildi' iddiası! Açıklama geldi
'İran'dan Umman'a heyet gönderildi' iddiası! Açıklama geldi
Papa Leo’dan kritik mesaj: Dünya savaşa alışmamalı, savaş yenilgidir
Papa Leo’dan kritik mesaj: Dünya savaşa alışmamalı, savaş yenilgidir
Lufthansa, Orta Doğu uçuşlarını askıya almıştı! Uygulama uzaltıldı
Lufthansa, Orta Doğu uçuşlarını askıya almıştı! Uygulama uzaltıldı
Donald Trump yanıtladı: ABD, İran-İsrail çatışmalarına dahil olacak mı?
Trump yanıtladı: ABD, İran-İsrail çatışmalarına dahil olacak mı?
Çin, İran ve İsrail'deki vatandaşlarını tahliye ediyor
Çin, İran ve İsrail'deki vatandaşlarını tahliye ediyor
Hamaney'in karargahının bulunduğu bölge vuruldu
Hamaney'in karargahının bulunduğu bölge vuruldu