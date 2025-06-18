Kuzey Kore lideri Kim Jong: Talep gelmesi hâlinde İran'a yardım gönderebiliriz

Ortadoğu'da İsrail ile İran arasında artan askeri gerilim, küresel ölçekte yeni diplomatik dengelerin oluşmasına yol açtı. İsrail’in, İran’ın nükleer tesisleri ve askeri altyapısına yönelik hava saldırılarına, İran füze ve İHA saldırılarıyla karşılık veriyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong: İran'ın yanındayız

Küresel güçlerden peş peşe açıklamalar gelirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen çıkış uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Kim, yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını "emperyalist bir provokasyon" olarak değerlendirdi ve Kuzey Kore'nin İran'ın yanında olduğunu ilan etti.

"Talep gelmesi hâlinde İran'a yardım göndermekten çekinmeyiz"

Kim Jong-un'un açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise yardım vurgusuydu. Kuzey Kore lideri, konuyla ilgili açıklamasında "Talep gelmesi hâlinde İran'a yardım göndermekten çekinmeyiz" ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, Pyongyang'ın sadece sözlü değil, olası bir fiili desteğe de açık olduğu mesajı olarak yorumlandı. "Küresel emperyalizmin paralı askerlerini uyarıyoruz" diyen Kim, Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği desteği de sert ifadelerle eleştirdi. Öte yandan, ABD ve İngiltere İsrail'e destek verirken, Rusya, Çin, Suriye ve Lübnan İran'ın yanında yer alıyor. Kuzey Kore'nin açık destek açıklamasıyla birlikte bölgedeki saflaşmanın daha da netleştiği görülüyor.